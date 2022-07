Lazio, buon compleanno ad Igli Tare: gli auguri della società

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata speciale per Igli Tare. Il dirigente della Lazio compie 49 anni. Dopo aver vestito la maglia biancoceleste dal 2005 al 2008 (ha collezionato 65 presenze e ha realizzato 5 gol), terminata la carriera da calciatore si è subito cimentata in quella da dirigente. Inizialmente ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell'area tecnica. Nel 2009 dopo aver conseguito il diploma da direttore sportivo a pieni voti a Coverciano ha poi iniziato questo percorso tuttora in essere con il club capitolino. La società per l'occasione ha voluto fare gli auguri al direttore sportivo con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.