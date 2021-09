Lazio, buon compleanno Andrè Anderson: gli auguri della società

Giornata speciale in casa Lazio oggi, Andrè Anderson spegne 21 candeline. Il centrocampista italo brasiliano, essendo Under 22 è in rosa, continua la sua preparazione a Formello sempre a disposizione del mister e della squadra in attesa di un ritorno campo dopo l'esordio contro l'Empoli. La concorrenza è tanta. La società tramite i canali ufficiali gli ha augurato buon compleanno: “André Anderson, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 21 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno”

