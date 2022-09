Lazio, buon feeling di Immobile con lo Spezia: tutti i gol messi a segno

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Al momento Ciro Immobile è in forte dubbio per la sfida di domenica contro lo Spezia. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri spera di poterlo avere a disposizione anche perché in passato il bomber di Torre Annunziata ha spesso castigato i bianconeri. Il primo sigillo risale al match disputato a Cesena nel 2020 a cui ha fatto seguito la tripletta messa a segno nel match all'Olimpico della passata stagione. L'ultima marcatura è quella su calcio di rigore del confronto del Picco dello scorso aprile, conclusasi poi con il risultato di 4-3 per i biancocelesti. Dunque, cinque gol in quattro sfide. Un ottimo score che non fa altro che testimoniare il buon feeling con il gol contro le compagini liguri visto che contro Sampdoria e Genoa ha segnato rispettivamente 15 e 14 reti.