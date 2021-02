Lazio - Cagliari, è Acerbi il vero regista biancoceleste: le statistiche

Il vero regista della Lazio nella partita di ieri contro il Cagliari è stato Francesco Acerbi. Il centrale difensivo ha giocato infatti ben 100 palloni nell'arco dei 90 minuti risultando il migliore dei biancocelesti, seguito da Milinkovic (85) e Leiva (82). L'80% dei suoi passaggi poi è andato a buon fine, come il lancio perfetto per Milinkovic in occasione del gol di Immobile. Un giocatore che di partita in partita dimostra la sua utilità sotto tutti i punti di vista.

