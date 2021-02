Lazio, Milinkovic a disposizione del gruppo: "Non per me, voglio vincere per loro" - FOTO

Sono trascorse poche ore dalla vittoria sul Cagliari, ma in casa Lazio si continua a festeggiare. Nella serie infinita di festeggiamenti social si è inserito anche Sergej Milinkovic, che ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram. Il 'Sergente', che sta vivendo un ottimo momento nella Capitale, ha sottolineato l'importanza di poter dare il proprio contributo al successo dell'intera squadra. Condiviso uno scatto del match con i rossoblù, ha aggiunto: "Io non voglio vincere per me, io voglio vincere per la mia squadra. Forza Lazio sempre".

Lazio, Syria: "Cantare l'inno della mia squadra del cuore è stato emozionante" - VD

Lazio, Muriqi festeggia su Instagram la vittoria con il Cagliari - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE