Lazio - Cagliari, Milinkovic MVP di gennaio: all'Olimpico va in scena la premiazione - FOTO

In settimana è arrivato il comunicato, oggi sarà tempo di premiazione. Sergej Milinkovic-Savic è risultato essere l'MVP del mese di gennaio, e lo stesso l'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha spiegato la decisione: "Sergej Milinkovic-Savic si conferma una delle stelle della Serie A, un calciatore completo capace di incidere in tutte le fasi di gioco. Nell'ultimo mese con le sue doti tecniche, atletiche e di leadership è stato protagonista di prestazioni di assoluto livello, fornendo un contributo determinante nei 5 successi consecutivi ottenuti dalla Lazio". Oggi, prima del fischio d'inizio di Lazio - Cagliari, ha ricevuto il premio. Presente anche il presidente Lotito, in posa accanto al centrocampista serbo per le foto di rito.

