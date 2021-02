Liam Gallagher consiglia Pedro Neto a Guardiola: "Andiamo a prenderlo" - FOTO

Lasciata Roma e la Lazio, Pedro Neto ha trovato maggior spazio nel Wolverhampton, dove sta mostrando tutto il proprio talento. E le sue prodezze non sono passate inosservate neanche agli occhi di Liam Gallagher, storico ex frontman degli Oasis. Sul proprio profilo Twitter, il cantautore inglese e tifoso del Manchester City ha "consigliato" il portoghese direttamente a Pep Guardiola: "Dai Pep, andiamo a prenderlo".

Pedro Neto c’mon pep get him signed up