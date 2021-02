Lazio - Cagliari, Andreas Pereira è pronto per la sfida: "Andiamo, aquile" - VIDEO

Poco più di quattro ore e poi allo stadio Olimpico di Roma arriverà il fischio d'inizio del match tra Lazio e Cagliari. In attesa di scendere in campo, Andreas Pereira ha presentato la sfida con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Accanto alle immagini il messaggio del brasiliano, che dovrebbe partire dalla panchina ma che spera di avere spazio a gara in corso: "Andiamo, aquile".

