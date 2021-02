Napoli, Gattuso appeso a un filo: con Atalanta e Juventus sfide decisive

L'avventura a Napoli di Rino Gattuso è fortemente in bilico. La settima sconfitta in campionato contro il Genoa ha fatto infuriare il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che adesso sta seriamente riflettendo sul cambio in corsa. Secondo Tuttomercatoweb.com in caso di esonero del tecnico i favoriti a completare la stagione sarebbero due cavalli di ritorno come Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Saranno decisive per il destino di Gattuso le partite con Atalanta (semifinale di ritorni di Coppa Italia) e Juventus (in campionato).

