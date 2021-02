Serie A, club nel mirino della Covisoc: questionari a Roma e Inter

La Covisoc, commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, ha acceso i propri fari sulle società in difficoltà. Come riporta La Repubblica nei giorni scorsi sono stati inviati questionari ai club che attraversano un momento delicato: Il censimento ha coinvolto anche la Roma e l'Inter più altre società di Serie A, B e C. Ai giallorossi sono stati richiesti chiarimenti sul cambio di proprietà, mentre ai nerazzurri sulla possibilità di onorare gli impegni finanziari fino a giugno. L'Inter è stata fra le prime a rispondere, illustrando la sua posizione, dal rinvio del pagamento degli stipendi alla situazione generale della liquidità.

LAZIO, CAPITAN LULIC SI RACCONTA

LAZIO - CAGLIARI, PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME