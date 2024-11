Lazio, Caicedo all'indomani della vittoria: "Qualcosa è cambiato" - FOTO

© foto di Slim Marzicola - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha fatto lo scherzetto al Como e si è presa il dolcetto chiudendo la decima giornata con un'altra vittoria importantissima. La squadra di Baroni sta stupendo e conquistando sempre di più i tifosi, tra loro anche Felipe Caicedo. L'ex biancoceleste non perde mai occasione per seguire la sua squadra del cuore per poi commentare via social prestazioni o episodi e festeggiare i successi. All'indomani di quello contro i lariani ha condiviso sul proprio profilo "X" il video della società che ripercorre i momenti salienti del match, accompagnato da un messaggio. Questo quello che si legge: "Mi piace anche la musica!! qualcosa è cambiato Bravo".

https://t.co/doAcIsrXK6 — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) November 1, 2024

