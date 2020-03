Lazio, Cairo: "Lotito? Sedici squadre non la pensano come lui, penso sia per interessi sportivi"

Stop agli allenamenti: giusto riprendere o meglio rimanere fermi? Il fronte è spaccato. La maggior parte dei club vorrebbe lasciare le cose come stanno, al contrario di Napoli e Lazio. Sull'argomento è intervenuto il presidente del Torino, Urbano Cairo, che in un'intervista alla Stampa ha spiegato la sua posizione: “Questa emergenza ci ha compattato, c’è più unità di prima. Molti falchi sono diventate colombe anche se è rimasto qualcuno che vuole fare il fenomeno, che rompe il fronte per avere vantaggi. Furbizie, atteggiamenti di piccolo cabotaggio. Non è il momento. De Laurentiis e Lotito in direzione opposta alla maggioranza? Lo chieda a loro. Solo, mi sembra una follia sostenere una tesi sulla base dei dati del contagio. Dire “la mia regione non ha problemi” con una situazione così in evoluzione è una frase infelice. Poi esplode il virus a Fondi e allora… Sedici squadre non la pensano come loro. Se hanno rotto il fronte, immagino sia per interessi sportivi, forse per avvantaggiarsi nella preparazione”.