Lazio, Cancellieri la incastra all'incrocio: l'esultanza è sempre la stessa - VIDEO

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

Matteo Cancellieri è senza dubbio uno dei più positivi di questa prima parte di ritiro ad Auronzo. L'attaccante classe 2002, arrivato in punta di piedi dal Verona e provato da Sarri come prima punta, sta guadagnando ogni giorno che passa la fiducia del mister e della sua tifoseria. Sempre disponibile per autografi e selfie e spesso decisivo sul rettangolo verde di gioco. L'11 ha concluso l'allenamento pomeridiano di oggi con un super gol durante l'esercitazione sui tiri in porta. Sinistro chirurgico che si spegne all'incrocio dei pali sul quale Alia non può nulla. L'esultanza è la stessa del suo primo gol in Serie A sul campo dell'Empoli. Gesto con la mano abbastanza eloquente come a dire "Ma cosa ho fatto?!". Può essere lui l'arma in più della Lazio per la prossima stagione, l'età è dalla sua parte, il futuro nelle sue mani.