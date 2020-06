Lazio, Canigiani: “Da oggi parte NON SARAI MAI SOLA. Aperture stadi? Valutiamo giorno per giorno”

Parte oggi l’iniziativa benefica “NON SARAI MAI SOLA”, organizzata dalla Lazio, per aiutare la Croce Rossa Italiana. I tifosi potranno inviare una foto e acquistare la propria sagoma attraverso il circuito Lazio Style , scegliendo poi un settore dello stadio dove poterla piazzare. A tal riguardo, è intervenuto a Lazio Style Radio il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani: “Da oggi i tifosi potranno acquistare la propria sagoma presso i Lazio Style di Via Calderini, di Via Propaganda e di Roma Est, mentre da domani potranno farlo sul sito".

APERTURE STADI – “Se ne sta parlando al momento mediaticamente. È prematuro ora come ora fare ipotesi, ma sicuramente rispetto a un mese fa c’è molta più fiducia. Bisognerà valutare la situazione, adeguarsi alle indicazioni e poi valutare. Gestiremo tutto giorno per giorno, ma la speranza di rivedere al più presto i tifosi allo stadio c’è”.

