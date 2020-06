Lazio, Inzaghi studia il piano per le trasferte: saranno 7 in 12 partite

Saranno ben 12 le partite che la Lazio disputerà in 40 giorni, tra fine giugno ed inizio agosto. I tempi saranno ridotti e le energie andranno gestite al meglio, visto che la squadra di Inzaghi giocherà 7 di questi dodici incontri in trasferta.

TRASFERTE LUNGHE – Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti andranno a Bergamo, Verona, due volte a Torino, a Lecce e Udine. L’unica trasferta vicina, è quella di Napoli, trattandosi però dell’ultima giornata. I biancocelesti viaggeranno spesso in aereo, ed ecco che il mister piacentino starebbero discutendo con il suo staff e con la dirigenza sulla possibilità di restare a dormire nelle città dove si giocherà la sera alle 21.45, o se organizzare un rientro lampo a Roma a fine partita. Massima attenzione sarà riservata anche all’alimentazione dei giocatori, soprattutto a fine partita. Inzaghi non sembra lasciare nulla al caso, ed è convinto che lo scudetto si giocherà nei particolari.

TEMPI STRETTI – Saranno sicuramente importanti i viaggi, e il recupero delle energie, ma più di ogni altra cosa conterà il campo. Proprio per questo l’allenatore laziale sta da giorni stringendo i tempi per portare i giocatori in buone condizioni alla ripresa. A Formello si studia già la tattica, e il collaudato 3-5-2 si è già rivisto sul campo con tutti i calciatori della rosa che si sono alternati. La ripresa chiama, e la Lazio vorrà farsi trovare pronta.

