Lazio, Canigiani: "Impennata importante, ecco il dato sugli abbonamenti"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il responsabile marketing Marco Canigiani che ha parlato della campagna abbonamenti che dopo una prima fase di prelazione piuttosto fiacca, sta avendo un incremento importante durante la vendita libera.

DATO SUGLI ABBONAMENTI - "Al momento siamo quasi a 15.550 speriamo di arrivare già oggi a 16.000. Ieri più di 4000 tessere sottoscritte, c’era la fila online. Questo è un dato importante sulla voglia dei tifosi di fare l’abbonamento. Basterebbe che ogni abbonato convincesse un amico per avere una buona cornice di pubblico allo stadio".

ROMAGNOLI - "L'effetto Romagnoli è l’effetto per l’amore per la propria squadra. Per la propria squadra si fanno delle scelte di cuore, così come lo è l’abbonamento".

MINI ABBONAMENTO EUROPA LEAGUE - "Vedremo se fare un mini abbonamento per l’Europa League. Al momento siamo concentrati sulla campagna abbonamenti per il campionato ma ne stiamo parlando e stiamo facendo le valutazioni del caso".

VENDITA NUOVE MAGLIE - "Le maglie hanno avuto già una discreta vendita. Sono tutte e tre belle e vanno a sposare i gusti di tutte le persone. Naturalmente la celeste è quella che ha più richiamo come è giusto che sia".