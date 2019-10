Lazio, Carannante: “Immobile poteva andare gratis al Napoli, ma l'alloggio..."

Immobile e il Napoli, intrecci infiniti. E non solo da quando Ciro è un centravanti affermato. Il bomber della Lazio, infatti, avrebbe potuto trasferirsi nel club della sua città fin da giovanissimo. Lo rivela l'ex giocatore dei partenopei, Antonio Carannante, oggi responsabile tecnico della Fs4 Academy dell'Anfra di Quarto. Una scuola calcio con oltre 170 iscritti e affiliata proprio al Napoli: “Stiamo lottando per evitare la fuga dei giovani talenti campani fuori regione” - ha detto al Mattino - “Il problema principale è la mancanza di strutture dove far allenare i ragazzi e di un centro dove educarli e farli pernottare. Per esempio diversi anni fa sarebbe stato possibile avere Immobile gratis, ma il Napoli non poteva garantirgli il convitto e ha dovuto lasciarlo andare”. Il resto è storia nota. Ciro si è trasferito alla Juventus e da lì si è mosso più volte in prestito. Poi Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia e infine Lazio. Il grande amore della sua carriera.

