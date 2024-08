Lazio, Carrera presenta Gigot: "Ecco come gioca. Le sue qualità..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore Massimo Carrera, ora allenatore dell'Ascoli, è intervenuto in collegamento a Radio Laziale per parlare di Samuel Gigot, nuovo acquisto della Lazio. I due hanno lavorato insieme nel 2018 in Russia allo Spartak Mosca. Queste le sue parole: "Gigot? Con me giocava a quattro. Tecnicamente è valido, fisicamente è forte, sa giocare con la palla, è un ottimo difensore. Io penso che possa giocare sia a tre che a quattro, ma penso che la Lazio l'abbia visto prima di comprarlo. Per me è una scelta giusta. Può giocare tranquillamente sia con Romagnoli che con Gila. Lui è destro, può giocare anche centro-sinistra, come facevo io (ride, ndr.). È un marcatore molto attento e cattivo calcisticamente parlando, è presente".

"Baroni? È un ottimo allenatore. Bisogna dargli tempo, anche se nel calcio non c'è (ride, ndr.). Ci vuole un tempo di adattamento per imparare i nuovi schemi e a quello che chiede il nuovo tecnico. Ha dimostrato anche l'anno scorso di essere bravo salvandosi con il Verona e facendo un buon calcio. È troppo presto per dire dove arriverà la Lazio. Ci vuole almeno un mese per capire la forza di qualsiasi squadra. I biancocelesti però hanno il potenziale per arrivare tra le prime sei in classifica".