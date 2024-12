Lazio, Castellanos a Dazn: "Che vittoria, rimaniamo sempre uniti". E sull'esultanza...

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria contro il Lecce, il centravanti della Lazio Taty Castellanos ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "La mia esultanza era per Enrico, il figlio del presidente Lotito. Me l'aveva chiesta prima della partita. Lavoro sempre per la squadra, devo migliorare ogni giorno in allenamento. Non gioco da solo ma con i miei compagni, la cosa che conta è la bella partita che abbiamo fatto visto che era molto difficile fare risultato qui. Dopo la sconfitta con l'Inter eravamo un po' tristi, ma dobbiamo rimanere sempre uniti anche con i tifosi. In settimana abbiamo lavorato bene per preparare questa gara ed è stato fondamentale vincere".