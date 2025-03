Lazio, Castellanos si sfoga dopo l'infortunio: "Sono triste e scoraggiato..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un mese per tornare dal problema all'adduttore, poi il ritorno in campo contro il Viktoria Plzen e un nuovo stop. Quello che sta vivendo il Taty Castellanos nella stagione più importante della sua carriera è un momento infernale che lo ha spinto a sfogarsi sui social, lanciando un messaggio destinato a tutti i tifosi della Lazio. Triste e scoraggiato, come si definisce, esprime la volontà di tornare in campo il prima possibile, speranza condivisa con tutto l'ambiente biancoceleste, Baroni compreso, che da settimane a questa parte ha duramente avvertito la sua mancanza.

IL MESSAGGIO DI CASTELLANOS - "Famiglia Lazio dopo 1 mese di recupero dall'adduttore, dopo tanti sforzi fisici e mentali per tornare in campo, ho avuto una lesione al soleo dell'altra gamba. Sono triste e scoraggiato, vorrei davvero giocare, vederli e sentire il loro sostegno. Non sono abituato a questo tipo di infortuni, è tutto molto nuovo per me, ma è una cosa che può succedere. Non vedo l'ora di essere di nuovo con voi. Lavorerò per essere presto più forte e pronto ad aiutare la squadra. Forza Lazio!".