Lazio, Castrovilli a rischio per il derby: Baroni svela le sue condizioni

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gaetano Castrovilli sarà da valutare in vista del derby di domenica. Il centrocampista, oggi assente nella seduta di allenamento dell'antivigilia, rischia di essere costretto a saltare la sua prima stracittadina a causa di un piccolo problema influenzale, come annunciato dallo stesso allenatore della Lazio, Marco Baroni in conferenza stampa da Formello: "Gaetano ha avuto un attacco influenzale, vediamo, punto sempre su tutti. Domani tra i giocatori che devono fare un test c'è anche lui".