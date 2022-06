Lazio, cena tra wags: Jessica Immobile ritrova lady Inzaghi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È tempo di relax e vacanze per i calciatori e le loro famiglie. Come ogni anno Formentera è una delle destinazioni preferite e una delle isole più frequentate. Il bomber e capitano della Lazio Ciro Immobile, dopo un periodo in Sardegna, si è spostato proprio nel paradiso spagnolo dove non mancherà l'occasione di incontrare colleghi e vecchi amici. Questa sera sua moglie Jessica ha rincontrato una carissima amica. La dolce metà del 17 biancoceleste, infatti, ne ha approfittato per una cena con Gaia Lucariello, compagna di Simone Inzaghi. Una foto in uno stabilimento di Formentera ha testimoniato il loro incontro.