Lazio, che avance da Abdennour: in biancoceleste sui social - FOTO

Qualcuno probabilmente se lo ricorda, per altri è un perfetto sconosciuto. Aymen Abdennour, difensore tunisino con un ricco passato in Ligue 1 con le maglie di Tolosa, Monaco e Marsiglia, ha mostrato tutta la sua ammirazione nei confronti della Lazio. Giunto a Roma in vacanza, come si evince dalla foto all’esterno del Colosseo, il calciatore attualmente in forza all’Umm-Salal in Qatar si sta godendo una rilassante vacanza romana. Una scelta piuttosto azzeccata vista la bellezza della Città Eterna in queste lunghe giornate soleggiate. Ad attirare l’attenzione è un particolare di non poco conto, ovvero che nello scatto postato sul suo profilo Instagram indossa il completino della Lazio e nella didascalia si è lasciato andare ad un esplicito “Forza Lazio Roma”. A livello internazionale infatti alle squadre che non portano il nome della città viene sempre aggiunto il riferimento geografico per evitare equivoci. Quindi nulla di anormale. Che sia un modo per attirare l’attenzione? O magari uno dei colpi sottotraccia della società? Al momento non ci sono ulteriori indiscrezioni in merito. Fatto sta che Abdennour ha deciso di rilevare apertamente le sue simpatie biancocelesti.

