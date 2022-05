Lazio-Verona, le probabili formazioni: chance per Radu e Basic

Pubblicato il 19/05

Qualificazione in Europa League blindata, ma quinto posto ancora da conquistare. Dopo il punto d'oro ottenuto in extremis sul campo della Juventus, la Lazio torna in campo sabato sera all'Olimpico per l'ultima giornata della Serie A 2021/22. Ad affrontare i biancocelesti ci sarà una delle rivelazioni indiscusse di questo campionato, l'Hellas Verona. Dal prato verde di Formello, Sarri prepara l'undici anti Tudor. Un solo cambio per quanto riguarda il pacchetto difensivo: Radu prende il posto dello squalificato Patric, ma sarà Marusic a giocare da centrale al fianco di Acerbi. A centrocampo spazio a Basic che sostituisce Luis Alberto, alle prese con qualche acciacco fisico di troppo. In cabina di regia c'è Cataldi con Lucas Leiva, probabilmente all'ultima presenza con l'aquila sul petto, pronto a subentrare dalla panchina. Davanti Immobile ce la metterà tutta per smaltire al 100% il problema alla caviglia che lo tormenta. Se dovesse recuperare, il posto in attacco è assicurato. Per il momento è in vantaggio Pedro con Felipe Anderson e Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Acerbi, Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Casale, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All.: Tudor