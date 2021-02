Lazio, Ciro e Jessica Immobile regalano un sorriso ad Alessio: la storia - FOTO

Ciro e Jessica Immobile regalano un sorriso. Alessio è un giovane calciatore del Leocon che sta giocando la sua partita più importante. Un problema di salute lo costringe ogni giorno a lottare e il ragazzo non intende mollare. Per aiutarlo le persone vicine a lui hanno deciso di fargli un regalo e di metterlo in contatto con il suo idolo Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste e sua moglie si sono subito mossi per regalare un sorriso al giovane. L'attaccante ha donato la sua maglia autografata con la dedica "Con simpatia al mio amico Alessio!". Una grandissima emozione per il calciatore come traspare dalle foto realizzate nel giorno della consegna. Un regalo speciale che gli darà entusiasmo e coraggio per continuare la sua battaglia.