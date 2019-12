Lazio, Ciro Italian Sniper: nessuno è letale quanto Immobile in Serie A

American Sniper? Nah, cecchino da Torre Annunziata. Non si viene eletti due volte capocannonieri della Serie A per caso, così come i 17 gol in 15 partite di questo campionato non possono essere una pura coincidenza. Nessuno in Italia è preciso quando Immobile sotto porta: ogni 3.4 tiri di Ciro, la Lazio segna. L'Olimpico esplode. Con questa media il bomber biancoceleste non ha rivali in campionato, nel quale ha una percentuale realizzativa del 29.3%. Lo seguono Caputo con il 26.9% (1 gol con 3.7 tiri) e Lukaku, che chiude il podio al 24.4 % di realizzazione (1 gol ogni 4.1 tiri). Lo riporta CalcioDatato, che nei commenti alla statistica pubblicata su Instagram risponde ai curiosi: “Qual è quella di Cristiano Ronaldo?” - “10.4%”. Quasi triplicato dall'Italian Sniper della Lazio.

