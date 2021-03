Lazio, contratto fino a giugno per Musacchio: ma se arriva a dieci presenze...

Nel mercato di gennaio, la Lazio ha deciso di puntellare la sua rosa con un solo innesto. Si tratta di Mateo Musacchio arrivato dal Milan con un contratto fino a giugno 2021. Il difensore argentino, ai box per diverso tempo quando vestiva la maglia rossonera, ha trovato subito spazio nella squadra di Inzaghi che lo ha lanciato in campo quattro volte: contro Atalanta, Cagliari e Sampdoria in campionato e contro Il Bayern Monaco in Champions League. Come riporta La Repubblica, la Lazio potrebbe essere costretto a blindare e confermare il difensore per i prossimi due anni. Se Musacchio dovesse arrivare a dieci presenze con la maglia biancoceleste entro la fine del campionato, per il club biancoceleste scatterebbe l'obbligo di garantirgli un biennale, dal 1° luglio 2021.