Lazio, contro il Genoa attenzione massima ai cartellini: rischiano in sei

Già alle spalle la bella e importante vittoria della Lazio sul Milan maturata ieri all'Olimpico. La testa è già al match di domenica contro il Genoa di Ballardini visto che da qui alla fine saranno tutte finali per i biancocelesti. Inzaghi dovrà fare a meno di Francesco Acerbi che salterà la partita per squalifica ma attenzione massima dovranno averla anche altri giocatori. In diffida ci sono infatti Caicedo, Fares, Luis Alberto, Parolo, Pereira e Milinkovic che ha ricevuto la quarta sanzione della stagione proprio nella gara di ieri. Insomma bisognerà tenere alta la guardia per non rischiare di perdere giocatori importanti nei prossimi match decisivi.

