Lazio, Corino. "Stasera dipende dai biancocelesti. Provedel grande acquisto, Basic..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio tra poche ore scenderà in campo contro lo Sturm Graz, nella partita valida per la prima giornata di ritorno del girone di Europa League. A questo riguardo è intervenuto nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, in onda su New Sound Level, l'ex calciatore della Lazio Luigi Corino:

LA DIFESA - "Il Romagnoli di oggi è meglio dell'Acerbi dello scorso anno, a questo ci si aggiunge la crescita di Patric che è migliorato tantissimo ed è diventato molto affidabile. Tra i due il dominante è lo spagnolo, lo si vede anche nei comportamenti, aiuta molto i compagni. Si completano. Il miglior Acerbi? A Roma ha fatto campionati importanti, lo scorso anno ha avuto delle difficoltà e per la Lazio era il momento di cambiare. Ha sbagliato alcuni atteggiamenti, ha dimostrato di non voler stare più a Roma. Un peccato sia finita così".

PROVEDEL - "E' stato un bell'acquisto, un portiere che offre certezze e para tutto quello che c'è da parare. Per i difensori avere un portiere così è importantissimo. Ha grandi tempi di uscita, quando l'avversario controlla il pallone lui è già lì e per un attaccante diventa complicato tirare. E' chiaro che un portiere del genere dà fiducia, anche quando un centrale sbaglia o l'attaccante è bravo, sai che dietro hai un portiere del genere. Lui rischia molto e secondo me alla lunga questo gli porta più vantaggi che svantaggi".

EUROPA LEAGUE - "Stasera bisognerà fare il massimo per portare a casa i tre punti e passare il girone da primi. La partita però non sarà semplice, lo Sturm Graz ha dimostrato già all'andata di essere un osso duro. Tutto dipende dalla Lazio: io quando vedo la squadra giocare in un certo modo sono tranquillo, perché so che davanti non abbiamo problema a segnare, con giocatori come Immobile, ma anche Zaccagni, Felipe Anderson o lo stesso Pedro".

NAPOLI E LAZIO - "Il Napoli mi ha stupito, non pensavo in un campionato così. Ha fatto acquisti importanti e intelligenti, ma è anche vero che anche lo scorso anno aveva vinto le prime otto partite. La Lazio ha pregi e difetti, ma ora ci sta facendo divertire e speriamo continui così".

IMMOBILE - "Da difensore posso assicurare che affrontare giocatori come Ciro Immobile è molto complicato. Attacca sempre e costantemente lo spazio, non lascia punti di riferimento. E' davvero tanta roba, magari sbaglia qualche gol o è sfortunato in alcune occasioni, ma è formidabile".

BASIC - "Penso che sia un grande calciatore, ma deve tirare fuori personalità, deve fare il salto, deve incidere. Ha qualità incredibili. In Francia (al Bordeaux, ndr) gli ho visto fare grandi cose. Forse ha bisogno di tempo per ambientarsi nel campionato italiano, ma adesso ne è passato molto e mi aspetto che si sia integrato. Le qualità le ha tutte".