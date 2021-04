Lazio, Correa festeggia la vittoria della partitella e stuzzica Immobile... - FOTO

La Lazio si prepara all'importante gara di domenica in programma alle 15:00 allo stadio Bentegodi di Verona. Sotto lo sguardo attento di mister Farris la squadra di è allenata a Formello non senza partitella finale che è poi proseguita sui social. A vincere il team del Tucu Correa insieme a Escalante, Lazzari, Armini, Strakosha, Radu e Muriqi e lo sfottò su Instagram non può mancare ai danni di Leiva, Immobile e Pereira. Non si fatta attendere la risposta del numero 17 che in modo ironico ha scritto: "Abbiamo giocato una partita in meno!".

