Serie A, le strisce di vittorie più lunghe: Lazio al quarto posto

L'Inter vola verso lo scudetto. Con i tre punti guadagnati ieri sera contro il Sassuolo i nerazzurri volano a +11 sul Milan secondo in classifica. Sale a 10 il numero di vittorie di consecutive per i nerazzurri che salgono al sesto posto nella classifica delle strisce consecutive di successi nella storia del campionato italiano. In questa speciale graduatoria, riportata da Sky Sport, c'è la Lazio 2019/20 al quarto posto: "Piuttosto recente anche la striscia dei biancocelesti, partita con un 2-1 alla Fiorentina e proseguita con le vittorie contro Torino, Milan, Lecce, Sassuolo, Udinese, Juventus, Cagliari, Brescia, Napoli, Sampdoria. Fino all'1-1 nel derby con la Roma, che ferma la sequenza. Spaventoso Immobile: 14 reti in quell'intervallo".

LA CLASSIFICA

1. INTER: 17 vittorie (25 ottobre 2006 - 28 febbraio 2007)

2. JUVENTUS: 15 vittorie (31 ottobre 2015 - 19 febbraio 2016)

3. NAPOLI: 13 vittorie (30 aprile 2017 - 21 ottobre 2017)

4/5. LAZIO: 11 vittorie (27 ottobre 2019 - 26 gennaio 2020) e ROMA: 11 vittorie (19 maggio 2013 - 3 novembre 2013)

6/7. INTER: 10 vittorie (30 gennaio 2021 - ancora in corso) e MILAN: 10 vittorie (7 gennaio 1990 - 11 marzo 1990)

8. ATALANTA: 9 vittorie di fila (8 febbraio 2020 - 8 luglio 2020)

9/10. INTER: 8 vittorie (22 novembre 2020 - 3 gennaio 2021) e UDINESE: 8 vittorie (7 aprile 2013 - 25 agosto 2013)

11. PARMA: 7 vittorie di fila (11 aprile 2012 - 25 agosto 2012)