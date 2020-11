Lazio, Correa risponde a Milinkovic: "Sergente mio!" - FOTO

Non c'era oggi il Sergente Milinkovic bloccato in Serbia a causa del Covid. Ha seguito la Lazio e suoi compagni direttamente da casa esultando a ogni rete della squadra di mister Inzaghi. Così come fatto con Immobile il serbo anche alla rete di Correa ha pubblicato una storia su Instagram con scritto: "Andiamo Tucu!", l'argentino ha prontamente risposto: "Mio sergente", con cuore rosso annesso.

