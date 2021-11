Lazio, Coutinho incensa Lucas Leiva: “Craque” - FOTO

Nella fredda serata di Mosca, Lucas Leiva è tornato titolare al centro della mediana biancoceleste fornendo la consueta prova di equilibrio e di esperienza. Il centrocampista brasiliano e stato uno dei protagonisti in positivo della vittoria della Lazio contro la Lokomotiv che ha permesso agli uomini di Sarri di strappare il pass per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Resta da capire se Immobile e compagni lo faranno a partire dai sedicesimi o direttamente dagli ottavi. I complimenti al numero 6 della Lazio sono arrivati anche dal suo amico, connazionale ed ex compagno ai tempi del Liverpool Philippe Coutinho. L'attaccante del Barcellona ha commentato il post di Leiva facendogli i complimenti per l'ottima prestazione con un "Craque" che tradotto letteralmente dal portoghese significa "Asso". Il centrocampista biancoceleste ha prontamente risposto con affetto: "Te amo".