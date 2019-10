Lazio, Cribari: "Quanto cuore contro l'Atalanta. Celtic? Tifo incredibile"

Celtic - Lazio è alle porte. Dopo la fantastica rimonta in campionato, i biancocelesti devono cercare di tornare vincitori dalla Scozia. Non sarà facile, ma è una sfida cruciale per il passaggio del turno. In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto l'ex Lazio Cribari, che ha parlato dei prossimi impegni della squadra di Inzaghi: “La rimonta con l’Atalanta è stata importantissima. La partita sembrava ormai persa, la Lazio l’ha ripresa con un grande cuore. Era una gara fondamentale per tanti motivi, quella di Gasperini è una squadra difficile da affrontare in questo momento. Fare risultato contro di loro è molto complicato, quindi per il morale e la classifica è importantissimo”.

IL CELTIC - “Sono stato nel calcio scozzese per due stagioni, sponda Rangers. Ho conosciuto bene il Celtic come rivale. Loro puntano molto sull’aspetto fisico, sono molto umili e i giocatori danno tutto per 90 minuti. L’atmosfera è unica al mondo, quello che fanno i tifosi durante la partita, in 50 o 60mila, è qualcosa di incredibile. Spingono la squadra, sia durante il match che prima. La Lazio si deve preparare bene perché sarà molto difficile. Al ritorno non ci sarà la Curva Nord, ed è una perdita importante. Il calcio senza i tifosi non è la stessa cosa. La squadra ne risente, perché percepisce nel sangue il sostegno dei supporter. La Curva dà forza e coraggio durante la partita, inoltre fa perdere sicurezza agli avversari. Sarà un’assenza grave”.

PUNTI DEBOLI - “Il calcio scozzese non ha un grandissimo livello tattico, compensano con il fisico. Non sono organizzati dal punto di vista difensivo, come noi. Se Inzaghi preparerà bene, e lo farà sicuramente, i calci piazzati e i movimenti offensivi può mettere in seria difficoltà il Celtic. La Lazio soffrirà molto dal punto di vista fisico, bisogna essere concentrati”.

OBIETTIVI - “La Lazio è una squadra gloriosa con dei tifosi fantastici. Deve quindi cercare di arrivare più in alto possibile in tutte le competizioni: in Coppa Italia, Europa League e campionato. C’è il sogno del ritorno in Champions League da tanti anni, questa deve essere la stagione giusta. In Europa League deve cercare di lottare per il titolo, perché no. Vincere con il Celtic darebbe grande morale ed entusiasmo”.

