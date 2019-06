Lazio, Cucchi: "Inzaghi è rimasto, che bello! Lotito fa bene riguardo Milinkovic"

La gioia per la conferma di Inzaghi, l'ottimismo per il futuro. Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare della stagione passata, e di quella che verrà per i biancocelesti: "Intanto fatemi dire, che bello che Inzaghi sia stato confermato! Sono convinto che sia il tecnico giusto per Lazio, e che la Lazio sia la squadra giusta per lui. Simone avrà in mente obiettivi prestigiosi per il futuro, però credo gli faccia bene restare a Roma per maturare ulteriormente, come tecnico e come uomo, per poi in futuro ambire ad altri traguardi. Al momento credo che per i biancocelesti non ci fossero alternative migliori rispetto a lui, è una presa di posizione chiara di Lotito riguardo agli obiettivi della squadra. La conferma di Inzaghi e Gasperini credo ponga in vantaggio Lazio e Atalanta rispetto a Milan e Roma, che cambieranno allenatore. Dopo Juventus, Napoli e Inter io penso che ci siano proprio i biancocelesti e i nerazzurri. Anche per Gasperini sarebbe stato un errore lasciare Bergamo, ha fatto bene a restare”.

COPPA ITALIA: “Vorrei che si celebrasse anche la vittoria della settima Coppa Italia, nonostante la Champions sfumata in campionato questo rende la stagione più che positiva. Poi se la Lazio dovesse vincere la Supercoppa potrebbe conquistare 2 trofei italiani su 3, niente male. Va bene aspirare al quarto posto, ma i trofei rimangono, i piazzamenti no. Comunque è vero, i biancocelesti hanno avuto difficoltà a trovare continuità in campionato, forse anche per il proprio DNA di Inzaghi predilige le partite secche. Su questo ci possono essere margini di crescita, significa che è un allenatore che sa preparare bene le partite”.

MILINKOVIC: “Io sono convinto che Milinkovic abbia dato il massimo in questa stagione, non credo abbia subito il fatto di essere rimasto a Roma. Poi i rendimenti stagione per stagione possono cambiare, era anche difficile per un ragazzo giovane come lui ripetere le grandi cose che aveva fatto lo scorso anno. Lotito per me ha adottato la filosofia giusta: se arriveranno offerte interessanti, sarà giusto valutarle, in caso contrario ben venga se rimarrà alla Lazio. Anche lui potrebbe maturare ulteriormente. Quest'anno si è fatto un po' condizionare dalle cifre di mercato spaventose che giravano su di lui, ma ha giocato anche in modo diverso a livello tattico e per me ha fatto bene”.

IMMOBILE: “Mi auguro che possa chiudere la carriera a Roma. Lui ha segnato un po' meno in questa stagione, ma 15 gol non sono comunque pochi. Non ci sono molti attaccanti che possano garantire la sua media gol. Comunque pur segnando meno ha dato molto di più sul piano tattico alla squadra, ha partecipato alla manovra e ha sempre profuso un grande impegno”.

