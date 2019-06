Calciomercato Lazio, dal Belgio spunta il jolly di centrocampo Zulj

Un vertice con Tare per progettare il futuro. Dopo la firma sul rinnovo Simone Inzaghi, che ha strappato a Lotito la promessa di ottenere rinforzi di qualità, è pronto a veder nascere la nuova Lazio. Molto dipenderà dalle cessioni, in particolare da quella di Milinkovic che potrebbe partire con l’offerta giusta. Tra gli eventuali sostituti - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - è spuntato dal Belgio Peter Zulj: 26 anni a giugno, 1 metro e 85 e jolly di centrocampo. Austriaco, è arrivato a gennaio all’Anderlecht per 4 milioni dallo Sturm Graz dopo esser stato miglior giocatore della stagione nella Bundesliga. In Belgio il feeling con l’allenatore Fred Rutten non è mai scoppiato e, nonostante un contratto fino al 2022, vuole cambiare aria. Curiosità: suo fratello Peter, che fa l’attaccante, fu accostato nel 2017 alla Lazio che era alla ricerca di un vice Djordjevic.

CALCIOMERCATO LAZIO, GLI ALTRI NOMI - Sul taccuino di Tare anche Dani Ceballos, stellina del Real Madrid. Il 22enne non rientra nei piani di Zidane, ma valutazione (circa 20 milioni) e concorrenza (Tottenham e Napoli) lo rendono un’operazione complicata. Stessa valutazione di Nahitan Nandez, centrocampista del Boca Juniors. Nome caldo anche quello di Dominik Szoboszlai: il suo agente, ai nostri microfoni, ha confermato l’interesse di grandi club. Intanto in attacco si continua a trattare per Wesley: i contatti proseguono con il brasiliano che sta cercando di far abbassare le pretese del Bruges. La soluzione potrebbe arrivare attraverso i bonus.

