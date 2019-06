Calciomercato, ag. Szoboszlai: "Lazio? Ovvio l'interesse dei grandi club"

La Lazio guarda ancora una volta in casa Red Bull Salisburgo. Il club austriaco, fucina di talenti dal quale è uscito anche lo sfortunato Berisha, atteso adesso dalla stagione del riscatto, è finito nuovamente nel mirino del direttore sportivo Tare. Il nome non è nuovo, fra i media è già rimbalzato, ma in queste ore sta tornando d'attualità. Parliamo di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese sbocciato definitivamente in primavera e capace, a soli 18 anni, di chiudere la stagione con 5 gol e 6 assist. Numeri importanti, movenze da predestinato. La Lazio gli ha messo gli occhi addosso, Tare ne è letteralmente innamorato. Non sarà facile però, servirà giocare sul tempo. La prossima settimana potrebbero infatti esserci sviluppi importanti. La Juventus, ma non solo. I bianconeri vogliono prima capire se ci sia o meno la possibilità di non gravare sul bilancio e far giocare Szoboszlai con continuità. Da qui l'idea di incontrarsi con il Genoa, la prossima settimana, al fine di definire i dettagli di un'offerta congiunta. Dall'Europa diversi club sono ai blocchi di partenza, fra tutti Arsenal e Manchester United. Un interesse generale confermato dal suo agente, Matyas Esterhazy, in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, che alla domanda se ci fosse anche la Lazio sul calciatore ha risposto così: "Dominik è una delle più grandi prospettive del calcio europeo, al momento. È ovvio che grandi club mostrino un serio interesse per lui. Al Salisburgo è cresciuto molto e sono sicuro che c'è ancora tanto da vedere. Far parte di una squadra vincente e avere la possibilità di giocare in Champions League fanno comunque del Salisburgo un club eccellente per il mio assistito". Riflessioni dunque, fra un presente fatto di crescita in un ambiente comunque importante o un futuro in un campionato decisamente più competitivo: "Paragoni con Milinkovic? Milinkovic-Savic è un top player. Ovviamente è strepitoso il veder paragonato Dominik a lui, ma penso sia troppo presto per parlare di un addio al Salisburgo". Szoboszlai, un gioiello pronto a infiammare le fantasie di mezza Europa.

Pubblicato il 3/06 alle 22:35