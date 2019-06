Calciomercato Lazio, interesse vivo per Awoniyi: ma piace in Bundesliga

È tornato in voga, rilanciato dal The Sun: Taiwo Awoniyi, attaccante classe '97 del Liverpool, sarebbe intrigato dal trasferimento alla Lazio. Il nigeriano non ha mai giocato con la maglia dei Reds, dai quali viene spedito regolarmente in prestito da quattro stagioni tra Germania, Olanda e Belgio. E proprio nel paese fiammingo il giovane centravanti si è messo in mostra in questa stagione tra le file del Mouscron, club che da gennaio ha trascinato con 11 gol in 16 presenze tra campionato e play-off. In Belgio è stimato, per questo il Bruges starebbe pensando a lui come sostituto del sicuro partente Wesley. Però, la volontà di Awoniyi sarebbe quella di lasciare il Liverpool per una società che militi nei 5 maggiori campionati europei, per questo nelle ultime ore tra le candidate ad assicurarsi le sue prestazioni ci sarebbero soprattutto Mainz 05, Shalke 04 e, appunto, Lazio. L'ipotesi biancoceleste non è da scartare, il giovane piace dalle parti di Formello ma gli inglesi sono sicuri: la concorrenza con Immobile e Caicedo non gli permetterebbe di trovare la continuità di cui avrebbe veramente bisogno, per questo la pista che lo porta verso la Bundesliga appare la più probabile. Tare resta alla finestra e monitora la situazione, Taiwo Awoniyi rimane uno dei nomi sulla lista del ds per rinforzare il reparto offensivo.

Pubblicato il 3/06 alle 20:30