Lazio, Giannichedda a LLSN: "Inzaghi è la soluzione migliore per questo club" - VIDEO

Prima dell'inizio dell'evento dedicato all'ottava edizione del premio Calabrese, Giuliano Giannichedda ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: "La conferma di Inzaghi è stata la soluzione migliore per la Lazio, perché Simone in questi anni ha dimostrato di far bene, di saper promuovere un gioco che ha portato la Lazio a vincere la Coppa Italia. Questa squadra ha sempre lottato per un posto d'onore tra le prime quattro della classifica, quest'anno sarebbe potuto andare meglio, ma abbiamo comunque vinto un trofeo. Sono contento sia per la Lazio che per Simone. Non so se effettivamente Inzaghi avesse dei dubbi, ma sono sicuro che insieme alla società abbiano studiato un programma. Si deve continuare a fare così, a pianificare anno dopo anno. Milinkovic? E' un giocatore importante e sicuramente ha voglia di giocare in un club che disputa la Champions League. Se arrivasse una grande offerta Lotito sicuramente dovrebbe valutarla. Luis Alberto? Lui è cresciuto con la Lazio, è un giocatore fondamentale. Certo dovrebbe iniziare la prossima stagione meglio di come ha fatto in quella passata. Se la Lazio vuole crescere deve mantenere i big, sono essenziali per fare i salti di qualità. La vita da mediano? Il nostro è il ruolo di chi in campo dà tutto e butta fino all'ultima goccia di sudore. Poi è chiaro che ognuno ha le sue qualità, ma di solito i tifosi apprezzano sempre questo tipo di giocatori".

