Lazio, le cifre dell'accordo con Inzaghi: c'è anche il premio scudetto...

Sono stati giorni, settimane, di intense trattative in casa Lazio. Non dovrebbe essere stato l'ingaggio il nodo su cui Inzaghi avrebbe tentennato, quanto certe garanzie tecniche richieste al presidente Lotito. Comunque, la firma sul contratto, arrivata nella notte del 2 giugno, garantirà al tecnico 2 milioni più bonus fino al giugno 2021. Nessuna clausola particolare, niente che possa agevolare una futura via d'uscita per il tecnico. Anzi, il patron biancoceleste ha rilanciato la posta e tra i bonus garantiti al mister è spuntato, per la prima volta sotto la sua gestione, anche un premio scudetto pari a 400.000 €. Quello della vittoria del campionato è un traguardo più che complicato, ovviamente, ma la presenza di tale possibilità nell'accordo rappresenta la volontà di Lotito di puntare in alto. Il primo step per il famoso “salto di qualità” è il raggiungimento della Champions League, oltre c'è solo il primato in Italia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci sono anche altri bonus presenti sul contratto di Simone Inzaghi: arrivare a un piazzamento in zona Champions garantirà al tecnico 250.000 €, in Europa League 100.000 €, la vittoria della Coppa Italia 50.000 € e quella della Supercoppa italiana 30.000 €. Inzaghi dunque è stato rassicurato, la Lazio farà di tutto per diventare competitiva ai massimi livelli. Il valore dei traguardi prefissati sul suo rinnovo di contratto parlano chiaro.

