Lazio, Cucciari: "Rovella? Tra qualche anno forte come Barella"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il finale di stagione è alle porte ma in casa Lazio gli obiettivi non mancano di certo. La squadra allenata da Baroni giovedì scenderà in campo per provare a ribaltare il 2-0 dell'andata e, in campionato, è ancora in piena lotta per un posto in Champions.

Tra chi si è distinto c'è sicuramente Nicolò Rovella di cui ha parlato Alessandro Cucciari ai microfoni di TMW Radio: "Lui sta facendo lo stesso percorso di Barella, ha quantità, qualità, dinamismo, cattiveria. Insieme a Tonali e Barella è tra i centrocampisti più forti in Italia. Dobbiamo puntare su di loro, sono il futuro. Tra qualche anno può diventare un altro Barella, che è già a livelli stratosferici. E Tonali è qualcosa di incredibile".