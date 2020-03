Lazio, D'Amico: "Il miglior 10 di sempre? Frustalupi!"

Tra emergenza e ricordi del passato. Quanto sono lontani, poi, gli anni '70. Ma Vincenzo D'Amico, ex attaccante della Lazio che vive da qualche anno a Madeira, in Portogallo, è ancora convinto che il miglior numero 10 della Serie A vestisse la maglia biancoceleste. Ecco le sue parole a TMW Radio, prima una battuta sull'emergenza coronavirus: "Qui in Portogallo la gente non ha ancora capito quale sia la gravitò della situazione, però devo dire che sono stanco di sentire i tg e leggere le notizie dall'Italia". Per riportare il sereno nei pensieri di D'Amico, si arriva alla domanda: qual è stato il miglior numero 10 della Serie A? L'ex bomber risponde così: "Il nostro campionato per fortuna ha avuto dei fenomeni, e tanti. Io dico che il più grande è stato Frustalupi, che non era un classico dieci ma che a tutti gli effetti era un giocatore fantastico".

