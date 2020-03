Calciomercato Napoli, Immobile la prima scelta di Giuntoli: ma la Lazio lo blinda

In casa Napoli, appena si tornerà a respirare un po' di normalità, bisognerà risolvere la questione rinnovi. Difficilmente arriverà quello di Milik e, con tutta probabilità, l'attaccante polacco lascerà la formazione di Gattuso. Il ds Giuntoli è al lavoro per non farsi trovare impreparato nel caso in cui arrivasse davvero la cessione. I nomi dei bomber, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono quelli di sempre, in primis Jovic e Icardi, anche se la continuità di rendimento di Ciro Immobile lo pongono ancora al primo posto nella lista di gradimento della dirigenza partenopea. Il tecnico avrebbe chiesto un attaccante centrale avvezzo al gol, e 'Ciruzzo', capocannoniere della Serie A, sembra essere il profilo ideale. Immobile, tuttavia, ha espresso numerose volte la voglia di rimanere nella Capitale e, ad oggi, sembra davvero improbabile un suo addio, anche nel caso in cui arrivassero offerte importanti. L'interesse del Napoli sembra destinato a rimanere tale: Ciro, simbolo di un processo di continua crescita, ha trovato a Roma la sua dimensione, il club non ha intenzione di privarsene.

