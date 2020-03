Lazio, Luis Alberto come Messi: ecco la top 5 europea degli assist

Il coronavirus ha fermato il calcio e la Lazio, ma le imprese della squadra di Inzaghi sono impresse nella memoria dei tifosi e degli addetti ai lavori. Dopo la sosta forzata, i biancocelesti torneranno e proveranno a ripartire più forte di prima. Tra i giocatori sugli scudi c'è sicuramente Luis Alberto. Lo spagnolo ha giocato una signora stagione trascinando i suoi compagni a suon di gol e assist (rispettivamente quattro centri e dodici passaggi vincenti). Numeri importanti dell'andaluso che ha preso più volte per mano la squadra e messo Immobile, Correa e Caicedo nelle condizioni migliori per segnare. Il numero dieci è stato soprannominato Magic Luis e non poteva essere altrimenti. I numeri parlano chiaro anche a livello europeo. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex Liverpool ha fornito lo stesso numero di assist di giocatori del calibro di Lionel Messi, Alexander-Arnold e Nkunku. Meglio di loro hanno fatto solo De Bruyne e Muller con 16, Sancho con 15 e Di Maria con 14. Mancano ancora dodici gare da giocare per Luis Alberto che proverà a migliorarsi ancora e a raggiungere chi lo precede. E se lo spagnolo continuerà su questi ritmi, la Lazio può sognare in grande.

