Lazio, Luiz Felipe festeggia il compleanno con i compagni... Virtualmente

23 anni ieri per Luiz Felipe, uno dei tanti che compiono gli anni durante questa emergenza da cui è investito il Paese - e ormai praticamente il mondo intero - e che ovviamente ha dovuto dire no a dei veri e propri festeggiamenti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, però, il centrale della Lazio non è stato lasciato solo dai compagni, che lo hanno festeggiato nella maniera un po' inconsueta in cui si sta vicini anche se lontani nelle ultime settimane: via chat, nello spazio virtuale che i giocatori biancocelesti hanno aperto per rimanere in contatto. Una festa di compleanno un po' diversa dal solito, ma la Lazio ha trovato il modo di stringersi insieme ancora una volta.

