Calciomercato Lazio, Hagi Jr non sarà riscattato dai Rangers: sogna l'Italia

È di inizio marzo l'indiscrezione lanciata in esclusiva dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it che vede Ianis Hagi, figlio d'arte di Gheorghe, nel mirino della Lazio per la prossima finestra di calciomercato. Il classe '98 è in prestito ai Rangers di Glasgow dal Genk e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, sembra proprio che il tecnico degli scozzesi Steven Gerrard non sia intenzionato a tenere il giocatore facendo sì che venga esercitato il diritto di riscatto. Hagi Jr dunque a fine stagione tornerà al Genk, che dal canto suo prevede di vendere per attuare una piccola rivoluzione interna alla squadra. L'attaccante ventunenne seguito dai biancocelesti potrebbe dunque liberarsi previo il pagamento di 5 milioni previsto da una clausola del suo contratto e, a quanto pare, come meta non disdegnerebbe un ritorno in Italia. La Lazio valuta, di certo la situazione sembra essere favorevole.

