Lazio, da Luis Alberto a Immobile tutti per Eriksen: "Forza campione!" - FOTO

"E' sveglio e stabile" questo il comunicato pubblicato dalla federazione danese che ha regalato una boccata d'aria ai tantissimi che in queste ore temevano per le sorti di Christian Eriksen. Il calciatore dell'Inter, durante la gara tra Danimarca e Finlandia, si è infatti accasciato al suolo per un malore. Subito soccorso il calciatore è stato portato in ospedale e stabilizzato. Anche dal mondo Lazio sono arrivati moltissimi messaggi di preghiera e sostegno. Da Patric a Luis Alberto: "Forza!", fino a Ciro Immobile: "Che spavento Christian! Sei un campione e che bella notizia!", in riferimento proprio al miglioramento delle sue condizioni.