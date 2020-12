Lazio, da Roma ad Amsterdam: ecco dove hanno trascorso le vacanze i biancocelesti - FOTO

Vacanze natalizie che volgono al termine per i calciatori della Lazio. I biancocelesti in questo particolare 2020 hanno trascorso questi giorni con i propri cari e vista la situazione legata al coronavirus in molti hanno deciso di rimanere a Roma e non spostarsi verso le proprie città di origine. Così hanno fatto Luis Alberto, Immobile, Leiva e anche il Tucu Correa. Qualcuno invece si è spostato e così Milinkovic è tornato in Serbia con la sua dolce metà Natalija e Djavan Anderson è andato in Olanda con la compagna Annelot in dolce attesa del loro primo figlio. Vacanze romane anche per la famiglia Reina e anche per il leone Francesco Acerbi. Anche il tecnico Inzaghi è rimasto nella Capitale insieme alla sua famiglia.

