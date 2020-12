Calciomercato Lazio tra entrate e uscite: la situazione in difesa e attacco

CALCIOMERCATO LAZIO - Lazio in pausa, ma pronta a ricominciare, rimanendo sempre vigile sulle questioni di calciomercato. Gennaio sta arrivando, con lui anche le occasioni per ritoccare e riparare la rosa. E forse la squadra di Inzaghi ne avrebbe bisogno, a cominciare dal ruolo di esterno di sinistra. Lulic è un grande punto di domanda, al momento non può dare garanzia e la società sta valutando se agire sul mercato o meno. Ci sono diversi nomi in lista, ma tutto dipende dal capitano biancoceleste.

Lazio, Lulic in dubbio: ecco tutti i nomi per il ruolo di esterno

DIFESA E ATTACCO - Per la difesa è spuntato fuori il nome di Izzo che al Torino sta facendo difficoltà e ha perso la titolarità. Potrebbe essere un'opzione, ma i rapporti tesi tra Lotito e Cairo ostacolano l'operazione. Radu piace al Fenerbahce ma è quasi impossibile che vada via a gennaio, Inzaghi non lo permetterebbe mai. Fenerbahce che ha sondato anche il ritorno di Muriqi e l'acquisto di Vavro: per il primo non c'è margine, è costato 20 milioni alla Lazio e non può partire dopo pochi mesi; per lo slovacco il discorso è certamente diverso visto che è stato fatto fuori dal progetto tecnico. In attacco il nome che traballa è quello di Caicedo, più probabile però che l'ecuadoriano possa cambiare aria in estate. Insomma, se ci saranno movimenti, facile immaginare che saranno legati alla situazione di Lulic. Per il resto la Lazio potrebbe rimanere così.

Lazio, Caicedo sul mercato? Lui è deluso, la società attende offerte

