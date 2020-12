Lazio, Caicedo sul mercato? Lui è deluso, la società attende offerte

La maggior parte dei rapporti si interrompe a causa di un tradimento. Questa sembra essere la causa scatenante della possibile rottura tra la Lazio e Felipe Caicedo. Il Panterone si è sentito tradito da Inzaghi quando a Milano non è stato inserito in campo e gli è stato preferito Correa malconcio e Muriqi fuori fase. L'ecuadoriano si può considerare sul mercato? Dipende. I biancocelesti hanno bisogno di un attaccante come lui, capace di risolvere parecchie volte la partita nei minuti finali, ma se arriverà un'offerta allettante sarà impossibile non prenderla in considerazione, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Al momento il numero 20 si gioca una maglia da titolare per la sfida contro il Genoa insieme al Pirata, questo potrebbe essere un nuovo stimolo per riaccendere la fiamma dell'amore tra Caicedo e la Lazio.

